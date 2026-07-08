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Wimbledon, oggi Paolini-Kostyuk – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo a Wimbledon Jasmine Paolini. Oggi, 8 luglio, l'azzurra, numero 17 del mondo e 13 del seeding, affronta, nel match d'apertura sul campo centrale, l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking Wta e 12 del tabellone. Nel turno precedente la trentenne toscana ha sconfitto la 21enne filippina Alexandra Eala per 6-3 al terzo set, mentre la 24enne ucraina ha avuto la meglio sulla 22enne statunitense Ashlyn Krueger con un doppio 6-4. Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. Dopo il match tra Paolini ed Eala sul campo centrale toccherà a Flavio Cobolli opposto al britannico Arthur Fery.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Luglio 2026

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