Attualità

Wimbledon, oggi Paolini-Eala – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo a Wimbledon 2026 a caccia di un posto ai quarti di finale. Oggi, lunedì 6 luglio, la trentenne toscana affronta la 21enne filippina Alexandra Eala – in diretta tv e streaming – agli ottavi dello Slam di Londra. L'azzurra ha superato la greca Maria Sakkari al terzo turno, in un match chiuso in due rapidi set, mentre Eala arriva dalla sorprendente vittoria contro la polacca Iga Swiatek, campionessa 12 mesi fa sull'erba londinese.  La vincente di questo match sfiderà l'ucraina Marta Kostyuk.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Andreas Muller in ospedale per una reazione allergica: “Avevo palpitazioni ovunque”

6 minuti fa

Ultimo, al concerto di Tor Vergata spunta… l’ex fidanzata (a cui ha dedicato 22 settembre)

25 minuti fa

Mobilità sostenibile e città intelligenti, la IV edizione di Eco Festival

32 minuti fa

Borsa, lusso alla prova delle trimestrali: tra segnali di ripresa e incognite globali

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio