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Wimbledon, oggi Cobolli-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il tennista azzurro affronta l'argentino Mariano Navone – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Londra per completare la partita sospesa e rinviata ieri sera per oscurità. Si ripartirà quindi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3 per Cobolli, reduce dalla finale del Roland Garros persa contro Alexander Zverev.  La ripresa della sfida tra Cobolli e Navone è in programma oggi, mercoledì 1 luglio, alle ore 13.30 circa, con il match che è il secondo sul campo 2. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Cobolli nell'Atp di Umago del 2024.  Cobolli-Navone sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

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