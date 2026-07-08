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Wimbledon, oggi Cobolli-Fery – Diretta

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(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista romano sfida la grande sorpresa del torneo, il britannico Arthur Fery – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Londra. Cobolli negli ottavi ha sconfitto il tre set l'australiano Alex De Minaur, mentre Fery, in tabellone grazie ad una wild-card, ha superato in 5 set il bulgaro Grigor Dimitrov.  In semifinale il vincente della sfida troverà uno tra Alexander Zverev e Taylor Fritz. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Luglio 2026

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