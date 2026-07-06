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Wimbledon, oggi Cobolli-De Minaur – Diretta

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, il tennista azzurro affronta l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – agli ottavi dello Slam di Londra. L'azzurro ha eliminato Khachanov al terzo turno, in un match chiuso al quinto set, mentre De Minaur arriva dal successo agevole contro l'americano Svajda.  Alle 14.30 in campo anche Paolini contro Eala.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Luglio 2026

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