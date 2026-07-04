Attualità

Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro affronta il bulgaro Grigor Dimitrov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Londra. Berrettini, nelle due partite precedenti, ha eliminato Wawrinka e Fils, mentre Dimitrov ha superato Sweeny e Mensik.  La partita tra Berrettini e Dimitrov è in programma oggi, sabato 4 luglio: il match, il terzo in programma sul Centrale, inizierà non prima delle 17. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.   Berrettini-Dimitrov sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

8 minuti fa

Saldi estivi al via, ribassi in tutta Italia ma il caro-vita frena lo shopping

9 minuti fa

Mondiali, oggi Francia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

11 minuti fa

Ultimo, oggi il concerto record a Tor Vergata: dall’arrivo in elicottero ai numeri dello show

15 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio