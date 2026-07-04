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Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov – Diretta

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(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro affronta il bulgaro Grigor Dimitrov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Londra. Berrettini, nelle due partite precedenti, ha eliminato Wawrinka e Fils, mentre Dimitrov ha superato Sweeny e Mensik.  Il vincente della sfida affronterà agli ottavi di finale il vincente di Bergs-Fery.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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