Attualità

Wimbledon, Muchova prima finalista: Gauff battuta 7-6 al 3° set

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Oggi, 9 luglio, la ceca, numero 9 del mondo e 10 del seeding, supera la statunitense Coco Gauff, numero 7 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) dopo due ore e 37 minuti. Muchova, che ha salvato un match-point nel tie-break finale, affronterà la vincente della seconda semifinale tra l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo e 12 del tabellone e la sua connazionale Linda Noskova, numero 12 del ranking Wta e 9 del seeding.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Tour de France, Pogacar domina la sesta tappa e riconquista la maglia gialla

14 minuti fa

Fontana (NeMo): “Multidisciplinarietà chiave contro malattie neuromuscolari”

23 minuti fa

Vertice Nato, Erdogan regala una pistola ai leader. Meloni la porta in Italia protocollata come tutti gli altri doni

25 minuti fa

Calcinaro (Reg. Marche): “Al Centro NeMo professionalità ed empatia fanno la differenza”

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio