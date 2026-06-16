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Wimbledon, le sorelle Williams tornano insieme in doppio

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(Adnkronos) –
Serena Williams e Venus Williams hanno ricevuto una wild card per il torneo di doppio femminile di Wimbledon. Nessuna delle due sorelle figura nell'elenco delle wildcard per il torneo di singolare, sebbene ci sia ancora un posto disponibile. Williams, 44 anni, è tornata in campo la scorsa settimana al Queen's, quattro anni dopo aver disputato quella che molti si aspettavano fosse l'ultima partita della sua carriera agli Us Open del 2022. La 23 volte campionessa di singolare del Grande Slam, che vanta anche sette titoli a Wimbledon, giocherà in doppio a Berlino questa settimana con Karolina Muchova e proseguirà il suo ritorno sul palcoscenico del Grande Slam insieme a Venus all'All England Club che ha annunciato i destinatari delle wildcard, in quello che è stato uno degli annunci di wildcard più attesi degli ultimi tempi.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

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