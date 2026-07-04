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Wimbledon, la campionessa in carica Swiatek ko al 3° turno con Eala

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(Adnkronos) –
Si ferma al terzo turno la corsa della campionessa in carica Iga Swiatek a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slamin corso di svolgimento sui campi in erba di Church Road a Londra. Oggi, 4 luglio, la polacca, numero 3 del mondo e terza testa di serie, cede alla filippina Alexandra Eala, numero 32 del ranking Wta e 29 del seeding, con il punteggio di 7-6 (11-9), 6-2 in due ore e quindici minuti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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