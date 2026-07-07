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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, tutti i match e dove vederli

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(Adnkronos) – Nona giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la giornata è dedicata ai quarti di finale della parte alta dei tabelloni. Torna in campo il campione in carica Jannik Sinner. L'azzurro, testa di serie numero 1, aprirà il programma sul campo numero 1 alle 14 contro il tedesco Jan Lennard Struff. Tocca anche a Novak Djokovic, sette volte campione sull'erba londinese, che giocherà come secondo incontro sul campo centrale. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.  Ecco il programma di oggi a Wimbledon: Centrale, dalle 14:30 Pegula-Gauff Djokovic-Auger Aliassime 
Campo 1, dalle 14
 
Sinner-Struff
 Osaka-Muchova  Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

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