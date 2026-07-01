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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

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(Adnkronos) – Terza giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul Centrale affronterà il portoghese Nuno Borges dopo il successo all'esordio contro Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic, contro Stefanos Tsitsipas, e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone interrotto ieri per oscurità. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.  Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:  
CENTRE COURT
 
Ore 14.30 – (1) Sinner vs Borges
 a seguire – Krejcikova vs (5) Andreeva a seguire – Tsitsipas vs (7) Djokovic 
COURT 1
 Ore 14.00 – (1) Sabalenka vs Kessler a seguire – Sierra vs (7) Gauff a seguire – (3) Auger-Aliassime vs Prizmic 
COURT 2
 Ore 10.00 Cobolli-Navone (partita interrotta ieri sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 per Cobolli) Ore 12.00 – Gasanova vs (14) Osaka a seguire – Merida vs (8) Medvedev a seguire – (4) Pegula vs Sorribes Tormo a seguire – (23) Jodar vs Carreno Busta 
COURT 3
 Ore 12.00 – Kwon vs (21) Paul a seguire – (10) Muchova vs Zhang Non prima delle 15.30 – de Jong vs (24) Fonseca Non prima delle 17.30 – (11) Bencic vs Wang 
COURT 12
 Ore 12.00 – Fucsovics vs (16) Tien a seguire – (32) Siniakova vs Bartunkova Non prima delle 15.30 – (28) Nakashima vs Struff Non prima delle 17.30 – Maria vs (16) Jovic 
COURT 18
 Ore 12.00 – Brooksby vs (31) Buse a seguire – (22) Davidovich Fokina vs Marozsan a seguire – Parry vs (19) Kalinskaya a seguire – (18) Alexandrova vs Tararudee Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

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Foto di AdnKronos AdnKronos
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