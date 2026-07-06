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Wimbledon, il programma di oggi: da Paolini a Cobolli, tutti i match e dove vederli

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(Adnkronos) – Ottava giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, torna in campo l'azzurra Jasmine Paolini, finalista sull'erba londinese due anni fa. L'azzurra, testa di serie numero 13, aprirà il programma sul campo centrale alle 14.30 contro la filippina Alexandra Eala. Tocca anche a Flavio Cobolli che aprirà le danze sul campo numero uno alle 14 contro l'australiano Alex De Minaur. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di oggi a Wimbledon: 
Centrale, dalle 14:30
 
Paolini-Eala
 Dimitrov-Fery Lehecka-Zverev 
Campo 1, dalle 14
 
Cobolli-De Minaur
 Keys-Noskova Fritz-Bublik Campo 2, dalle 12 Krueger-Kostyuk Bouzkova-Mertens  Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Luglio 2026

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