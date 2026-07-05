Attualità

Wimbledon, il programma di oggi: da Djokovic a Sinner, tutti i match e dove vederli

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Settima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, domenca 5 luglio, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e testa di serie numero uno chiuderà il programma sul campo central contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Tocca anche al serbo Novak Djokovic che aprirà le danze sul Centre Court contro il russo Roman Safiullin. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.  Ecco il programma di oggi a Wimbledon:  
Centrale, dalle 14:30
 Safiullin-Djokovic  Sabalenka-Osaka Sinner-Mochizuki Campo 1, dalle 14 Pegula-Jovic Auger Aliassime-Davidovich Fokina Benic-Gauff Campo 2, dalle 12 Muchova-Krejcikova Hurkacz-Struff  Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ultimo e il concerto dei record, la favola è realtà: “Siamo nella storia”

7 ore fa

Milano, aggressione in strada e 20 coltellate a uno sconosciuto: bloccato dai clienti del bar

8 ore fa

Terremoto in Venezuela, bilancio vittime continua a salire: i morti sono quasi 3mila

8 ore fa

Iran-Usa, colloqui in pausa per i funerali di Khamenei: attese milioni di persone

8 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio