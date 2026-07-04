Attualità

Wimbledon, il programma di oggi: da Cobolli e Berrettini a Paolini, i match di oggi e dove vederli

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sesta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, sono diversi gli azzurri in campo a Londra. A cominciare dal numero 10 del ranking Atp Flavio Cobolli, impegnato contro Khachanov nel terzo turno del torneo. Tocca anche a Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, in una giornata che si annuncia carica di emozioni all'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.   Ecco il programma di oggi a Wimbledon:  
Centrale, dalle 14:30
 Alexandra Eala (PHI) [29] v Iga Swiatek (POL) [3] Amanda Anisimova (USA) [6] v Madison Keys (USA) [26] 
Grigor Dimitrov (BUL) v Matteo Berrettini (ITA)
 
Campo 1, dalle 14
 Elise Mertens (BEL) [25] v Elena Rybakina (KAZ) [2] Marcos Giron (USA) v Alexander Zverev (GER) [2] Frances Tiafoe (USA) [17]v Alexander Bublik (KAZ) [10] 
Campo 2, dalle 12
 Emma Navarro (USA) [23]v Marta Kostyuk (UKR) [12] 
Karen Khachanov [19] v Flavio Cobolli (ITA) [9]  
Taylor Fritz (USA) [6] v Lorenzo Sonego (ITA)
 
Campo 3, dalle 12
 Alex de Minaur (AUS) [5]v Zachary Svajda (USA) 
Jasmine Paolini (ITA) [13] v Maria Sakkari (GRE)
 Sorana Cirstea (ROU) [17] v Linda Noskova (CZE) [9] 
Campo 18, non prima delle 13:30
 Daria Snigur (UKR) v Ashlyn Krueger (USA) Zizou Bergs (BEL) v Arthur Fery (GBR)  Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

9 minuti fa

Saldi estivi al via, ribassi in tutta Italia ma il caro-vita frena lo shopping

9 minuti fa

Mondiali, oggi Francia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

11 minuti fa

Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

11 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio