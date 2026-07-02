Wimbledon, il programma di oggi: da Berrettini a Cobolli, i match di giornata e dove vederli

(Adnkronos) – Quarta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, tornano in campo 5 azzurri: Berrettini sul campo centrale come secondo match contro il francese Fils, Cobolli contro l'australiano Duckworth, terzo incontro sul campo numero 3, Sonego primo match sul campo 14 contro il canadese Diallo, Paolini quarto match sul campo numero 2 contro la svizzera Golubic e Grant alle 12 contro la ceca Bouzkova sul campo 14. Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon: CENTRE COURT Ore 14.30 Pliskova-Swiatek a seguire Berretini-Fils a seguire McNally-Rybakina COURT 1 Ore 14.00 Swan-Keys a seguire Royer-Zverev a seguire Mensik-Dimitrov COURT 2 Ore 12 Fritz-Kypson a seguire Anisimova-Kenin a seguire Tiafoe-Choinski a seguire Paolini-Golunic COURT 3 Ore 12 De Minaur-Mannarino a seguire Eala-Joint a seguire Cobolli-Duckwort a seguire Osorio-Noskova COURT 12 Ore 12 Shnaider-Samsonova a seguire Fearnley-Munar a seguire Cirstea-Birrell a seguire Jacquet-Bublik COURT 18 Ore 12 Fery-Virtanen a seguire Blinkova-Kostyuk a seguire Lehecka-Molcan COURT 14 Ore 12 Sonego-Diallo a seguire Khacahov-Hanfmann a seguire Mertens-Timofeeva COURT 15 Ore 12 Snigur-Jeanjean a seguire Bergs-Faria a seguire Rakhimova-Sakkari COURT 16 Ore 12 Grant-Bouzkova a seguire Bolkvadze-Krueger a seguire Halys-Giron COURT 17 Ore 12 Navarro-Selkhmeteva a seguire Svajda-Majchrzak. Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 2 Luglio 2026