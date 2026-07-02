Wimbledon, il programma di domani: da Djokovic a Sinner, i match e dove vederli

(Adnkronos) – Quinta giornata di match domani a Wimbledon 2026. Venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner che giocherà sul campo numero 1 come secondo incontro a partire dalle 14 contro lo statunitense Jenson Brooksby. Giocherà sul centrale invece il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, opposto al francese Arthur Rinderknech. A seguire sul centrale toccherà alla numero 1 femminile la bielorussa Aryna Sabalenka contro la lettone Jelena Ostapenko. Ecco tutti i match di domani a Wimbledon: CENTRE COURT Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic a Sabalenka-Ostapenko a seguire Auger Aliassime-Zheng COURT 1 Ore 14.00 Kasatkina-Osaka a seguire Sinner-Brooksby a seguire Liu-Gauff COURT 2 Ore 12 Safiullin-Fonseca a seguire Pegula-Bouzas Maneiro a seguire Hurkacz-Paul COURT 3 Ore 12 Bencic-Kalinskaya a seguire Struff-Medvedev a seguire Muchova-Sawangkaew COURT 12 Ore 12 Alexandrova-Jovic a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics COURT 18 Ore 12 Jodar-Mochizuku a seguire Bartunkova-Krejcikova Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 2 Luglio 2026