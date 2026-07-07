Wimbledon, Djokovic ‘teme’ Sinner in semifinale: “È il migliore del mondo”

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Novak Djokovic 'teme' Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Oggi il tennista serbo ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dello Slam di Londra e ora se la vedrà con l'azzurro, che ha superato il tedesco Struff, in semifinale: "Ora devo recuperare, sono ancora nel torneo e tra qualche giorno affronterò il miglior giocatore del mondo", ha detto Djokovic nell'intervista post partita. Il serbo ha riconosciuto così lo status del numero 1 del tennis mondiale, al termine di una partita-maratona da 5 ore e 15 minuti. La semifinale raggiunta a Wimbledon è l'ottava consecutiva per Djokovic, la 15esima della carriera a Londra e la 55esima in uno Slam. Numeri incredibili, a cui però il serbo non pensa, almeno per ora: "È fantastico, ma al momento è soltanto un'altra semifinale per me", ha detto Djokovic, "guarderò i numeri e tutto il resto quando terminerò la mia carriera. Al momento, è solo lavoro".

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Pubblicato il 8 Luglio 2026