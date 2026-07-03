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Wimbledon, Djokovic litiga con il suo angolo: “State calmi”

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(Adnkronos) –
Furia Djokovic a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, il tennista serbo ha sfidato il francese Arthur Rinderknech nel terzo turno dello Slam di Londra, in una partita segnata anche da qualche momento di nervosismo. Durante il primo set, dopo aver subito l'immediato controbreak dell'avversario, Djokovic ha iniziato a discutere con il suo angolo, che reputava troppo agitato. Il team di Djokovic infatti gli urlava continuamente consigli e indicazioni, provando a scuoterlo anche emotivamente per farlo uscire da un momento difficile. Nole però non ha apprezzato molto gli sforzi del suo angolo e ha fatto un plateale gesto con le braccia urlando: "State calmi, state calmi".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Luglio 2026

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