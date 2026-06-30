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Wimbledon, arriva la prima sorpresa: Shelton eliminato da Virtanen

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(Adnkronos) – Arriva la prima grande sorpresa di Wimbledon 2026. Ben Shelton viene eliminato al primo turno dello Slam inglese dal finlandese Otto Virtanen oggi, martedì 30 giugno. Il numero 140 del ranking Atp batte l'americano al super tie-break 11-9. Finisce 6-4 3-6 6-7 (10) 6-2 7-6 (11) e per il 25enne Virtanen è l'impresa più grande della carriera.  Giornata amara per Shelton: il numero 5 del ranking e già fuori dal torneo più prestigioso della stagione.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Giugno 2026

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