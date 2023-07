Wimbledon 2023, tanti italiani in tabellone. Ecco il programma ufficiale

(Adnkronos) – Dopo lo stop causa meteo nella giornata di ieri, tanti match e tanti italiani nel tabellone di oggi a Wimbledon 2023. Saranno 87 gli incontri da giocare e 12 gli azzurri impegnati sui campi inglesi. Si cerca infatti di portare a termine il primo turno e tutti i match cancellati martedì per maltempo con alcune partite anche di secondo turno. Tra queste ultime Sinner-Schwartzman e Musetti-Munar. C'è anche il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con quest'ultimo che parte avanti un set a zero. I due si erano trovati uno contro l'altro sull'erba anche lo scorso giugno, quando il torinese si impose nettamente a Stoccarda. Esordio assoluto nel main draw di Wimbledon anche per Matteo Arnaldi, n.80 ATP, che dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.57 del ranking, mai affrontato in carriera. Marco Cecchinato, n.89 ATP, è stato sorteggiato al primo turno contro il cileno Nicolas Jarry, n.28 ATP e 25esima testa di serie, sconfitto nell’unico precedente disputato negli ottavi del Challenger di Roma Garden (terra) nel 2017. In campo tra le donne anche Giorgi, Paolini, Bronzetti, Stefanini, Cocciaretto ed Errani. Tra i big tocca a Medvedev, Zverev e Tsitsipas.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2023