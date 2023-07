Wimbledon 2023, oggi Sinner in campo negli ottavi contro Galan

(Adnkronos) – Domenica dedicata agli ottavi di finale a Wimbledon 2023, dove nel tabellone c'è Jannik Sinner. L'altoatesino affronterà sul Campo 1 il colombiano Daniel Elahi Galan a caccia di un posto nei quarti per il secondo anno di fila. Tra gli altri match di giornata, l'attenzione è rivolta all'insidiosa sfida di Novak Djokovic che sul Centrale affronterà Hubi Hurkacz, reduce dalla vittoria al terzo turno con Lorenzo Musetti. La partita Sinner-Galan sarà il secondo in programma a partire dalle ore 14.00 italiane sul Court 1, campo dotato di copertura, dove quindi si giocherà in qualsiasi condizione meteo. Ad aprire il programma sarà il match tra la statunitense Jessica Pegula e l’ucraina Lesia Tsurenko. Appuntamento con Sinner non prima delle ore 16. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Wimbledon 2 HD (252), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Luglio 2023