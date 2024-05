William rassicura sulle condizioni di Kate: “Sta bene”

(Adnkronos) – Il principe William ha fornito un aggiornamento positivo sulle condizioni di salute della moglie Kate, dicendo che "sta bene". A William è stato chiesto di Kate, mentre visitava l'unico ospedale delle Isole Scilly, situate al largo dell'Inghilterra sud-occidentale, dove William si è recato per visitare un importante progetto in costruzione su un terreno di proprietà del Ducato di Cornovaglia. Tracy Smith, amministratrice del St Mary's Community Hospital di Hugh Town, ha accolto William al suo arrivo e gli ha fatto visitare il piccolo centro medico dopo la sua visita al porto. Smith ha raccontato: "Ho chiesto a William di sua moglie Kate e lui mi ha risposto: "Sta bene, grazie", e gli ho suggerito di "venire in visita e di portare i bambini". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2024