William e Kate, fuga d’amore in Scozia: il viaggio per l’anniversario di matrimonio

William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio. "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W & C". Con questo messaggio e con molte foto, il principe e la principessa del Galles hanno condiviso su Instagram i momenti che hanno vissuto insieme sull'isola al largo della costa occidentale della Scozia. Il principe e la principessa del Galles hanno iniziato il loro viaggio a Tobermory, la location della serie televisiva per bambini Balamory, dove hanno annunciato il finanziamento di due centri comunitari. William e Kate hanno viaggiato per due giorni incontrando artigiani, agricoltori e residenti e celebrando l'importante traguardo del loro matrimonio. La principessa Kate ha esibito un look sofisticato e allo stesso tempo disinvolto, con una giacca in tweed marrone sopra una camicia azzurra, abbinata a pantaloni marrone scuro, mentre salutava i fan e camminava fianco a fianco del marito. Il principe William indossava una camicia azzurra e a un blazer grigio. La coppia si è fidanzata più di 20 anni fa, dopo essersi incontrata all'Università di St Andrews a Fife, in Scozia. William e Kate si sono sposati nell'Abbazia di Westminster il 29 aprile 2011. Il primogenito di re Carlo ha un legame con l'Isola di Mull perché fa parte delle terre un tempo governate dal Lord of the Isles, uno dei numerosi titoli scozzesi che ha ereditato dal padre quando Charles è diventato sovrano. La coppia è ufficialmente conosciuta con i rispettivi titoli scozzesi: duca e duchessa di Rothesay. Mull è una meta turistica molto richiesta per i suoi panorami mozzafiato e le spettacolari spiagge incontaminate. Sull'isola vivono solo circa 3.000 persone, molte delle quali hanno avviato piccole attività per accogliere i turisti in gita giornaliera. Mull è anche una tappa facilmente raggiungibile prima di proseguire per Staffa e le isole Treshnish. Tobermory è stata definita la città "gioiello" dell'isola e attrae orde di visitatori. La costa occidentale della Scozia ospita circa un quarto delle specie di balene, delfini e focene presenti sul pianeta. I turisti possono avvistare esemplari di questi mammiferi, oltre a foche e lontre presenti ovunque e le aquile di mare e reali dalla coda bianca, che nidificano a Mull e lungo la costa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2025