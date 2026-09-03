Wiki Loves Monuments, al via la sfida fotografica dedicata a ville e palazzi storici

(Adnkronos) – Ha preso il via il 1° settembre la quindicesima edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico dedicato alla documentazione del patrimonio culturale. Organizzato dai volontari di Wikimedia Italia in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'iniziativa si articola quest'anno anche in undici concorsi locali distribuiti sul territorio nazionale. Il tema scelto per il 2026 sono le ville e i palazzi storici: dimore nobiliari, residenze di rappresentanza, edifici che nel tempo hanno ospitato istituzioni pubbliche. Luoghi che, secondo gli organizzatori, custodiscono non solo un valore architettonico ma la memoria delle trasformazioni politiche, sociali e culturali attraversate dal Paese nei secoli. Il concorso si svolge interamente online attraverso una web-app che permette di consultare una mappa dei monumenti censiti e il numero di fotografie già presenti su Wikimedia Commons per ciascuno di essi. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia caricare i propri scatti. Una giuria nazionale selezionerà infine dieci immagini che rappresenteranno l'Italia nella classifica internazionale del concorso. I numeri della manifestazione confermano il ruolo di primo piano dell'Italia nel panorama internazionale. Nell'edizione 2025 il Paese ha registrato il maggior numero di partecipanti tra i 56 concorsi nazionali coinvolti, con oltre 500 fotografi e più di 26.000 immagini caricate, piazzandosi al secondo posto per numero complessivo di fotografie raccolte. Una fotografia italiana è inoltre entrata nella classifica finale internazionale in nove delle ultime edizioni. Dal 2012, anno in cui Wikimedia Italia ha avviato il capitolo nazionale del concorso, i partecipanti complessivi hanno superato quota 11.000, arricchendo Wikimedia Commons con oltre 300.000 fotografie che ritraggono quasi 47.000 monumenti e beni culturali italiani. Un archivio che ha superato il miliardo di visualizzazioni sulle pagine di Wikipedia in 81 lingue, a conferma di come le immagini caricate durante il concorso continuino a circolare e a essere consultate ben oltre la durata della manifestazione. Il regolamento completo e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito di Wikimedia Italia.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026