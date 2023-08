Whatsapp, novità sulle foto: l’annuncio di Zuckerberg

(Adnkronos) – "E' possibile da ora inviare le foto su WhatsApp in alta definizione". Ad annunciarlo in un post su Facebook è il fondatore, presidente e Ceo di Meta, Mark Zuckerberg. L'opzione per condividere le foto in Hd verrà rilasciata in tutto il mondo nelle prossime settimane e sarà presto estesa anche ai video. "Per i momenti più speciali che vuoi condividere con gli amici e la famiglia in ogni singolo particolare – sottolinea Meta-, avrai ora la possibilità di condividere le foto in alta definizione, sempre con la protezione della crittografia end-to-end di WhatsApp. P er garantire che la condivisione delle foto su WhatsApp rimanga veloce e affidabile, la qualità standard rimarrà l'opzione predefinita per l'invio delle foto. Se ricevi una foto in presenza di una scarsa connessione di rete, potrai scegliere, foto per foto, se mantenere la qualità standard o passare all'Hd". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Agosto 2023