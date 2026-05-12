Sostenibilità

Whatsapp, la funzione per silenziare le chiamate da numeri sconosciuti

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(Adnkronos) – Per una maggiore privacy Whatsapp dà la possibilità di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti. Una funzione permette di disattivare il suono della chiamata per i numeri che non sono salvati tra i contatti: bisogna andare in Impostazioni, poi scegliere l'opzione 'Privacy', toccare 'Chiamate', quindi attivare 'Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti'. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

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