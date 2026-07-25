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Whatsapp, due account in un solo telefono: ora si può, ecco come funziona la novità

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(Adnkronos) –
Whatsapp raddoppia con due account utilizzabili su un unico smartphone. L'app di messaggistica ha introdotto una novità tra le sue impostazioni: ora c'è la possibilità di effettuare l'accesso con due account contemporaneamente con un solo telefono.  Prima, infatti, questa opzione non era disponibile. Per ogni telefono, si poteva avere collegato un solo account. Adessi, invece, per passare da un account all'altro – ad esempio da quello di lavoro e quello personale – basterà un solo telefono. Non servirà più disconnettersi ogni volta oppure portarsi due smartphone diversi.   Per configurare il secondo account, il sito ufficiale di Whatsapp spiega che "avrai bisogno di un secondo numero di telefono e di un'altra scheda SIM o di un telefono che supporta più SIM o eSIM. A questo punto, ti basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e cliccare su 'Aggiungi account'. Potrai inoltre controllare le impostazioni sulla privacy e le notifiche su ciascun account".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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