WhatsApp down oggi, problemi anche per Facebook e Instagram: cosa succede

(Adnkronos) – Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram oggi, martedì 13 ottobre. L’app di messaggistica è alle prese con un down almeno parziale, che riguarda in particolare la versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, registra un’impennata di segnalazioni in particolare in relazione all’Italia. Negli stessi minuti, si impenna anche la curva di Facebook e Instagram: problemi, a giudicare dalle segnalazioni, anche per le altre 2 app della galassia Meta.

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Pubblicato il 13 Ottobre 2026