Wembanyama choc, stagione finita per una trombosi

Victor Wembanyama deve fermarsi per una trombosi venosa alla spalla destra, la stagione Nba della stella 21enne dei San Antonio Spurs è già finita. La franchigia texana ha annunciato la notizia con una nota in cui si fa riferimento ad un coagulo di sangue diagnosticato dopo l'All Star Game di domenica. La terapia prevede l'assunzione di anticoagulanti e non è compatibile con uno sport di contatto come il basket. L'obiettivo degli Spurs è riavere Wembanyama per l'inizio della stagione 2025-2026. Il lungo francese, rookie dell'anno nel 2024-2025 al debutto nella Nba, quest'anno stava viaggiando alla media di 24,3 punti, 11 rimbalzi, 3,7 assist e 3,8 stoppate in 46 partite. La stagione degli Spurs, che hanno un record di 23-29 e non sono in zona playoff, è stata già pesantemente condizionata dai gravi problemi di salute accusati dal coach Gregg Popovich, colpito da un ictus oltre 3 mesi fa e ancora out. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2025