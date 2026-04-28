Welfare, Polimi Graduate School of Management: benessere per studente

(Adnkronos) – Polimi Graduate School of Management, in partnership con Dr.Feel, è la prima business school in Italia a integrare un servizio di lifestyle healthcare dedicato a studenti e dipendenti. Un modello innovativo che porta prevenzione, assistenza e salute personalizzata nella quotidianità accademica, rafforzando il ruolo educativo e responsabile dell’ateneo nel prendersi cura della persona, dalla formazione al benessere psicofisico. Grazie alla collaborazione con Dr.Feel, unico servizio di lifestyle healthcare, gli studenti Executive Mba e i dipendenti di Polimi Gsom hanno accesso ad un team medico personale che si prende cura della salute in modo smart e personalizzato: dall'assistenza sanitaria immediata via chat a videovisite con un medico personale 7 giorni su 7, da prenotazioni di esami e visite nelle migliori strutture sanitarie a percorsi di benessere con specialisti online in ambito nutrizione, benessere mentale, esercizio fisico, salute femminile e molto altro. Oggi più che mai emerge la necessità di prendersi cura della persona nella sua interezza, andando oltre la sola risposta a un bisogno sanitario e mettendo al centro il benessere quotidiano. Evidenze consolidate mostrano come oltre il 50% dello stato di salute sia determinato da fattori legati allo stile di vita – tra cui alimentazione, attività fisica e benessere mentale – incidendo in modo significativo sulla qualità e sull’aspettativa di vita (fonte: World Health Organization). Ritmi intensi, pressioni professionali e personali e difficoltà di accesso ai servizi tradizionali rendono sempre più evidente quanto sia fondamentale disporre di soluzioni semplici, continue e personalizzate per stare bene, prevenire e mantenere un equilibrio psicofisico. In questo contesto, la collaborazione tra Polimi Graduate School of Management e Dr.Feel nasce per rispondere concretamente a queste esigenze, offrendo un supporto medico personalizzato e continuativo alle proprie persone e promuovendo al contempo un modello innovativo in cui formazione e benessere diventano leve integrate di crescita personale e professionale. “La sfida oggi non è solo garantire accesso alle cure, ma creare le condizioni perché le persone possano stare bene nel tempo. Il benessere non è un elemento accessorio, ma una componente essenziale della formazione e della crescita. Per Polimi GSoM, prendersi cura della propria community significa mettere la persona al centro, accompagnandola in un percorso che integra sviluppo professionale ed equilibrio personale, perché solo chi sta bene può esprimere appieno il proprio potenziale”, hanno dichiarato Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente presidente e dean di Polimi Graduate School of Management. “Questa partnership guarda al futuro: con Polimi GSoM vogliamo formare una nuova generazione di leader consapevoli, capaci di prendersi cura della propria salute, delle persone e della società. Perché stare bene è una condizione essenziale per la crescita personale e professionale, e passa da prevenzione e stile di vita, elementi chiave per la longevità sana”, ha dichiarato Alessandro Fazio, ceo di Dr.Feel.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026