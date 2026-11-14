Welfare, Gardini: “Paese si ferma senza cooperative, servono misure per sostenerne sviluppo”

(Adnkronos) – “Se domattina le cooperative sociali andassero in black out, 6 milioni di cittadini non avrebbero più prestazioni sociali. Se le cooperative agricole smettessero di consegnare, se le cooperative di lavoro smettessero di pulire gli ospedali, se le banche di credito cooperativo chiudessero le filiali, cosa succederebbe? Il Paese si ferma”. È il messaggio lanciato da Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, al termine della prima edizione del Festival dell’Economia Sociale a Forlì. Un appuntamento che ha riunito il mondo della cooperazione e del Terzo settore per ragionare sulle prospettive future dopo l’adozione del Piano nazionale per l’economia sociale. “Non possiamo fermare il Paese – sottolinea Gardini – ma dobbiamo mettere la potenzialità dell’economia sociale in grado di lavorare per le fragilità, per le fratture, riconnettere i territori e riconnettere la società”. Un sistema che, attraverso la partecipazione, contribuisce anche a rafforzare la democrazia.

“Non si può chiedere di tassare utili che non vengono distribuiti ma che vengono accantonati a fondo di riserva per il rafforzamento della missione che le strutture hanno. È una contraddizione in termini”. Con uno sguardo alle misure da inserire nella legge di bilancio. Gardini chiede di evitare la tassazione sulle riserve indivisibili delle cooperative e indica altre priorità per il settore: “Per il futuro abbiamo chiesto di costruire velocemente una legge sulle cooperative di comunità per prendere in carico le aree più fragili”. Tra le proposte anche il rafforzamento dei worker buyout, strumenti fondamentali per garantire continuità alle imprese in crisi. L’obiettivo è arrivare a un piano capace di produrre ogni anno innovazioni legislative, normative e fiscali a sostegno dell’economia sociale.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026