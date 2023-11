Welfare, Astrologo: “Edenred assieme ad Alis per allargare benefici a tutto il comparto”

(Adnkronos) – "Edenred è una multinazionale che si occupa di capitale umano e di welfare da tantissimi anni. Oltre quarant’anni fa ha introdotto il buono pasto in Italia. Poi, ha proseguito con l’immissione di un servizio dedicato al welfare, che sfrutta i benefici fiscali con il buono regalo ticket compliments. Inoltre, con l’arrivo della normativa sul welfare aziendale ha creato una piattaforma online totalmente dedicata al welfare". Così Viviana Astrologo, Business Partnership Consultan di Edenred, in occasione dell’Assemblea Generale Alis 2023 che si è tenuta all’Auditorium della Conciliazione a Roma. "Come azienda – ha aggiunto – ci ha fatto molto piacere entrare nel comparto Alis, anche perché le imprese per cui operiamo rappresentano tutte le forme di aziende, dalle grandi alle più piccoline. E questa nostra collaborazione vuole proprio rendere fruibili i benefici fiscali a tutto il comparto e stare vicino a tutti i nostri soci per farli evolvere, anche sfruttando le nuove normative fiscali messe a disposizione dal Governo". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Novembre 2023