Weinstein in ospedale, operato d’urgenza al cuore

(Adnkronos) – Il produttore cinematografico Harvey Weinstein, 72 anni, è stato trasportato d'urgenza da Rikers Island, dove è detenuto per stupro, al Bellevue Hospital di New York per un intervento chirurgico d'urgenza al cuore dopo aver accusato dolori al petto. Lo hanno riferito alcune fonti ad ABC News. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2024