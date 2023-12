Weekend con il caldo, meteo da oggi: inverno in pausa

(Adnkronos) –

Il weekend all'insegna del caldo. Il quadro meteo, da oggi fino a domenica 17 dicembre, propone una svolta con l'aumento delle temperature e un break per l'inverno: tutta colpa di un gigantesco anticiclone che porta condizioni inedite a ridosso del Natale 2023. A dominare la scena su buona parte dell'Europa centro-occidentale sarà un vastissimo campo di alta pressione (con contributi in parte oceanici e in parte africani) il quale, accompagnato da aria calda in quota, bloccherà qualsiasi perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord. L'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature: solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell'anno e invece sono attesi, pensate, scarti rispetto alla media climatica di 10 gradi specie sulle Isole Britanniche, Francia, Germania e parte della Penisola Scandinava. Questa fase mite arriverà anche sull'Italia e, in particolare, il caldo fuori stagione si farà sentire in montagna e al Centro-Sud: in città come Firenze, Roma e Napoli si potranno raggiungere punte massime di temperatura fin verso i 14-15 gradi. Il quadro è più variegato di quanto si pensi. Sulla Valle Padana e lungo i fondovalle alpini si potranno generare forti inversioni termiche notturne, con temperature anche sottozero e formazione di ghiaccio, nonché con la possibile formazione di banchi nebbiosi. Da sottolineare, infine, un fenomeno veramente insidioso e pericoloso per lasalute: la mancanza di ventilazione per giorni e giorni favorirà il ristagno delle sostanze inquinanti che, soprattutto a causa dell'alta pressione, sono destinate a rimanere "schiacciate" nei bassi strati dell'atmosfera, determinando dei parametri ambientali anche pessimi, con gravi ripercussioni per la nostra salute (malattie respiratorie, eccetera). Almeno fino al 20-21 dicembre l'atmosfera sarà come bloccata a causa della persistenza di questa figura anticiclonica; l'inverno, insomma, si prenderà una pausa, in un periodo che solitamente è tra i più freddi dell'anno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Dicembre 2023