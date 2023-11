Weekend autunnale con pioggia e neve, previsioni meteo oggi e domani

(Adnkronos) – Estate di San Martino rinviata di qualche giorno. Continua infatti, secondo le previsioni meteo di oggi e domani, la fase di maltempo sull'Italia con un weekend che si preannuncia autunnale a tutti gli effetti. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, prevede infatti per domani, 11 novembre, l'arrivo di un Ciclone che porterà piogge dall’Oceano Atlantico verso l’Italia. Nelle prossime ore, infatti, è previsto ancora maltempo: prestiamo attenzione alle piogge che colpiranno gran parte delle aree alluvionate degli ultimi giorni, massima prudenza per la neve a quote basse (fino ai 1000 metri sulle Alpi e fino ai 1500 metri sull’Appennino settentrionale) e al vento che soffierà intenso di Libeccio verso il Centro-Sud. Insomma il maltempo colpirà gran parte del Paese e risulterà associato all’ennesima perturbazione atlantica. Nella giornata di Sabato 11 novembre, come detto, non ci sarà l'Estate di San Martino (che dura 3 giorni ed un pochino) anzi ritroveremo delle piogge con il Ciclone in movimento verso il meridione: al mattino pioverà su tutta la fascia tirrenica e all’estremo Nord-Est; dal pomeriggio i fenomeni lasceranno temporaneamente il Centro-Nord e si apriranno schiarite anche al Sud.

Domenica 12, infine, arriverà l’ultima perturbazione di un lunghissimo treno di fronti instabili: piogge di origine atlantica bagneranno ancora la Sardegna, il Lazio, l’Abruzzo e tutto il Sud con fenomeni a tratti anche intensi. In seguito il meteo, con l’inizio della nuova settimana, potrebbe però riservarci una sorpresa.

Da lunedì 13 novembre tornerà il sole ‘per 3 giorni ed un pochino’: ecco dunque la sorpresa, arriverà l’Estate di San Martino seppur in ritardo. Per confermare il proverbio, e per ringraziare ancora il Vescovo di Tours del gesto amorevole, il sole e l’Estate di San Martino devono arrivare entro il 15 del mese; nonostante le piogge incessanti dell’ultimo periodo, il famoso detto verrà dunque confermato anche quest’anno ad iniziare da lunedì: meglio tardi che mai. NEL DETTAGLIO



Venerdì 10. Al nord: residue piogge al mattino, poi sole ovunque. Al centro: instabile con piogge più presenti su Toscana e Lazio. Al sud: rovesci anche forti su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 11. Al nord: soleggiato. Al centro: isolati piovaschi sugli Appennini tra Umbria e Lazio. Al sud: più piogge, specie al mattino, su coste tirreniche.

Domenica 12. Al nord: nubi irregolari. Al centro: piogge sparse possibili ovunque. Al sud: rovesci sparsi a tratti intensi.

Tendenza: inizio della nuova settimana più stabile e caldo con l’Estate di San Martino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2023