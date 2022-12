Weekend all’insegna di storie e musica con “Favolosamente Vera del Gargano”

Oggi alle ore 20.30 la Green Cave di Monte Sant’Angelo ospiterà “Peppino e il tesoro dei briganti” (vincitore dell’EarThinkinFestival 2016) della Compagnia IP produzioni impertinenti, di e con Giuseppe Ciciriello, musiche in scena di Piero Santoro.Peppino, accompagnato dalla fisarmonica di Zi’ Pietro, racconta di quando era piccolo e non più alto del bastone di suo nonno, di “quando il tempo era un altro tempo e non aveva bisogno di tempo”. Le avventure del brigante Capatosta e del suo tesoro si intrecciano con quelle di Peppino e del nonno. Storie della terra dove sono cresciuti, terra di ulivi e ginestre, tra masserie e muri di pietra a secco. Storie di un bosco, dove Peppino caccia lucertole e tesori… senza sapere, ancora, che il tesoro più grande è tutto intorno a lui.“Peppino e il tesoro dei briganti” è quello che chiameremmo spettacolo teatrale di narrazione, che utilizza il linguaggio della ‘narrazione epica’, fatto di voce, gesti e musica. Un linguaggio evocativo, che lascia allo spettatore la possibilità di creare mondi e allenare l’immaginazione.Spazio alla musica domenica 18 dicembre 2022 alle ore 18.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia con “Acrobazie Mozartiane” della Compagnia Bottega degli Apocrifi, un gioco musicale fatto di stupore e meraviglia che colorerà le pagine di un Mozart mai sentito, tra ironia e follia, desiderio e gelosia, non tralasciando citazioni inaspettate di altri maestri della storia della musica e di altri generi musicali. Lo spettacolo vedrà la partecipazione dell’Orchestra degli F.P. e rappresenterà l’evento finale del corso di “Musica d’insieme e scrittura musicale alternativa” tenuto dal M° Fabio Trimigno, partito il 22 ottobre scorso, che ha coinvolto bambini e ragazzi tra i 6 e i 22 anni.«L’Orchestra degli F.P. è l’ensemble musicale permanente che si raggruppa intorno a Bottega degli Apocrifi dal 2015, quando, dopo un lungo percorso di laboratorio musicale, ragazzi di età e preparazione diverse hanno manifestato il desiderio di continuare a suonare creando insieme la propria musica. Nel darsi un nome hanno voluto rendere omaggio a Elsa Morante e alla sua Canzone dei Felici Pochi», racconta il M° Fabio Trimigno, musicista, compositore e attore della Bottega degli Apocrifi.Da un progetto di Fabio Trimigno, con Fabio Trimigno (violino I), Davide Gentile (violino II), Anna Lisa Sampietro (viola), Antonietta Pilolli (violoncello), Francesco Bozza (pianoforte), Marco Tricarico (basso) e con i 30 giovanissimi elementi dell’Orchestra dei Felici Pochi. Luci Luca Pompilio e Cosimo Severo, spazio sonoro Amedeo Grasso, regia Cosimo Severo.“Favolosamente Vera del Gargano” è ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi e realizzata in collaborazione con Green Cave di Monte Sant’Angelo, Comune di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di San Marco Lamis, del Comune di San Giovanni Rotondo e con il sostegno di Ministero della Cultura e la Regione Puglia.

