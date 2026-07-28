Attualità

Webuild: rinnova intesa con Carabinieri su legalità e tutela infrastrutture

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Rinnovato e ampliato per altri tre anni il protocollo d'intesa tra Webuild e l'Arma dei Carabinieri. L'accordo rafforza la collaborazione avviata nel 2023 e amplia le attività congiunte in materia di legalità, prevenzione antimafia, sicurezza delle persone, tutela delle infrastrutture strategiche, cybersecurity e prevenzione lungo la filiera produttiva. L'accordo, firmato da Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, e dal Generale di Corpo d'Armata Andrea Taurelli Salimbeni, Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, consolida la collaborazione già avviata e ne estende l'ambito di applicazione a temi centrali per la realizzazione e la gestione di grandi opere infrastrutturali.  L'intesa prevede iniziative congiunte in diversi ambiti: dalla formazione specialistica Heat (Hostile environment awareness training) per il personale impegnato in contesti ad alto rischio, alla promozione della legalità e alla prevenzione antimafia nella filiera degli appalti. L'accordo include inoltre attività sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e contro il caporalato, con il supporto del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, sulla cybersecurity e sulla protezione delle infrastrutture critiche, oltre al rafforzamento dello scambio informativo per la prevenzione dei rischi.  Il rinnovo dell'intesa conferma come sicurezza e legalità nella realizzazione di grandi infrastrutture rappresentino un pilastro strategico delle attività del Gruppo. In Italia Webuild è attualmente impegnata nella realizzazione di 34 grandi progetti infrastrutturali, con il coinvolgimento di oltre 22.000 persone e una filiera di più di 15.200 imprese da inizio lavori. In questo contesto, formazione, prevenzione e sviluppo delle competenze assumono un ruolo sempre più rilevante. La collaborazione tra Webuild e Arma dei Carabinieri punta quindi a garantire i massimi standard di sicurezza, legalità, trasparenza e controllo lungo l'intero ciclo di realizzazione delle infrastrutture e della relativa filiera produttiva. Comunicato stampa: https://www.webuildgroup.com/it/media/note-stampa/webuild-arma-carabinieri-rinnovano-protocollo-legalita/
  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Madre e figlia uccise con la ricina, caccia al veleno: analisi anche su abiti e mobili in casa

20 minuti fa

Mondiali ‘privati’, il piano di Infantino (e Trump) vale miliardi per la Fifa

40 minuti fa

Totti-Blasi, il divorzio è ufficiale: ridotto di 1.600 euro il mantenimento per i figli

57 minuti fa

Sport, Greta De Salvia premiata al Giffoni Award

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio