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Webuild, acquista ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58%. Opa diventa obbligatoria

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(Adnkronos) – Nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi-Finanziaria Industriale Spa, Webuild comunica di aver acquistato altre 3.068.084 azioni di Trevi a un prezzo unitario non superiore a 5,165 euro per azione (ovverosia il corrispettivo offerto per ciascuna azione Trevi nel contesto dell’offerta, prezzo che rientra nell’intervallo di valori individuato dal Consiglio di Amministrazione di Trevi).  

A seguito degli ultimi acquisti, verrà a possedere complessivamente 22.675.764 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 34,58% del capitale sociale e dei diritti di voto. Il Gruppo possiede quindi oltre un terzo del capitale di Trevi, con conseguente obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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