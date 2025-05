Washington, uccisi due membri dell’ambasciata israeliana

(Adnkronos) – Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi nella tarda serata di mercoledì nei pressi di un museo ebraico a Washington. I media hanno riferito che i due sono stati uccisi a colpi di pistola. La segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, scrive in un post su X: "Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi in modo insensato questa notte nei pressi del Museo ebraico di Washington D.C.”. Ted Deutch, amministratore delegato dell'American Jewish Committee (AJC), ha confermato che l'AJC stava ospitando un evento al museo in quel momento. Almeno una delle vittime è stata trasportata in un ospedale vicino in condizioni critiche prima di morire a causa delle ferite riportate. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2025