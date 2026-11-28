“La salute del cervello è un tema universale, una questione di sanità pubblica, che richiede il contributo dei colleghi di tutto il mondo, dall’Italia a Singapore, così come di molti altri Paesi. L’International Alliance on Brain Health rappresenta uno strumento fondamentale per dare concretezza alla collaborazione scientifica internazionale. Dobbiamo unire le nostre forze e procedere in una direzione comune”. Lo ha dichiarato Yi Wang, della China Brain Health Initiative, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma.



Pubblicato il 28 Novembre 2026