Wanda Nara sbarca su Onlyfans: “Approfittatene”. La mossa dopo il blocco dei social

(Adnkronos) –

Wanda Nara sbarca su Onlyfans. Questa la mossa 'vendicativa' dell'ex moglie di Mauro Icardi dopo che il tribunale argentino ha ordinato la sospensione dei suoi account Instagram, TikTok e Facebook per i prossimi 30 giorni. La showgirl e imprenditrice, secondo la sentenza del tribunale argentino, avrebbe ostacolato il ricongiungimento di Mauro Icardi con le figlie Francesca e Isabella, ancora minorenni, violando così i diritti delle due bambine. Un giudice argentino ha imposto un provvedimento cautelare che prevede la sospensione dei suoi profili social per 30 giorni. Wanda Nara, alla misura imposta dal tribunale, ha replicato con una storia Instagram in cui ha annunciato di aprire un account su Onlyfans, la piattaforma a pagamento che offre anche contenuti di intrattenimento a luci rosse. "Io non cado mai, prendo la rincorsa. Se non sarà qui a partire da oggi ci vediamo su Onlyfans!", ha scritto la 38enne in una storia su Instagram annunciando il suo ingresso nel mondo di Onlyfans. E proprio sulla piattaforma, nella bio di presentazione, Wanda Nara ha invitato gli utenti a iscriversi: "Approfittatene, perché se mi chiudono Instagram, mi farò vedere più attiva che mai". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Aprile 2025