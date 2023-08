Wagner, Lukashenko vuole formare nuovo esercito con mercenari

(Adnkronos) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko intende accelerare la costituzione di un esercito a contratto utilizzando i combattenti del gruppo Wagner stanziati in Bielorussia come spina dorsale di queste forze. "E' una mia iniziativa. Voglio che questi ragazzi rimangano nelle forze armate del nostro Paese, come parte di un esercito a contratto", ha detto Lukashenko all'agenzia di stampa BelTA. Allo stesso tempo, il leader bielorusso ha sottolineato che il suo Paese non farà la guerra. "Non vogliamo guerre e penso che andrà tutto bene. Se un nemico vede che siamo in grado di reagire e che subirà perdite irrecuperabili che saranno inaccettabili per lui, non attaccherà mai", ha detto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Agosto 2023