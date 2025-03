Vybes e l’ansia: “Ho iniziato a soffrirne da bambino, oggi la considero una benedizione”

(Adnkronos) –

Vybes è stato ospite oggi, sabato 29 marzo, a Verissimo. Il cantante, eliminato nella prima puntata del serale di Amici, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin il motivo per il quale nelle sue canzoni parla spesso di salute mentale. Il cantante ha raccontato di aver sofferto d'ansia durante l'adolescenza: "È stato un lungo percorso. Ho sofferto di ansia fin da piccolo, tanto da imparare a conviverci. Prima la vedevo come uno svantaggio, vedevo gli altri che erano più felici di me, io non riuscivo a stare in pace con me stesso", ha detto il cantante 22enne nel salotto di Silvia Toffanin. Oggi Vybes sente di stare meglio e la musica lo ha accompagnato in questo percorso di guarigione: "Ho trasformato il malessere in un punto di forza. Da un certo punto di vista è stata una benedizione perché mi permette di sfogarmi con la musica che per me è terapeutica". "Io ho chiesto aiuto fin da piccolo, da quando ho iniziato a soffrire di ansia. Ho subito chiesto una mano ai miei genitori. Ne ho sempre parlato con i ragazzi che mi seguono, di trovare una passione, una valvola di sfogo", ha concluso prima di esibirsi con il brano 'Chiedere aiuto'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2025