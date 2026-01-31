vviati i lavori per il depuratore in località Macchia

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione in località Macchia, a servizio della fascia costiera della Marina di Monte Sant’Angelo. L’intervento riguarda la riattivazione e l’adeguamento funzionale dello schema fognario e del presidio depurativo, con l’obiettivo di garantire un sistema moderno ed efficiente per il trattamento dei reflui, nel rispetto degli standard normativi e con recapito finale nel torrente Varcaro.

L’opera, finanziata per un importo complessivo di 3 milioni e 900 mila euro, consentirà di mettere in esercizio l’impianto di depurazione realizzato negli anni Novanta e mai entrato in funzione. Il progetto prevede inoltre l’adeguamento della potenzialità dell’impianto fino a 3.000 abitanti equivalenti, in coerenza con la pianificazione vigente e con i limiti di legge per lo scarico.

È prevista anche la rifunzionalizzazione dello schema fognario esistente, composto da circa 20 chilometri di collettori, tre impianti di sollevamento e circa due chilometri di condotte prementi, oltre all’introduzione e all’adeguamento delle principali linee impiantistiche, tra cui grigliatura e dissabbiatura, trattamenti biologici, clorazione e linea fanghi con digestione aerobica e disidratazione meccanica.

Il progetto contempla inoltre una riorganizzazione dei collettamenti: in condizioni ordinarie i reflui saranno convogliati verso la piattaforma depurativa di Macchia, mentre la condotta premente verso l’area industriale di Manfredonia resterà come soluzione di supporto in caso di fuori servizio dell’impianto. Le procedure di esecuzione dell’appalto sono in capo ad Acquedotto Pugliese.

«È un’opera attesa e strategica per la nostra comunità e per il futuro della Marina – dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo –. L’avvio del cantiere rappresenta un passo concreto verso una migliore tutela ambientale e una gestione più efficace dei servizi essenziali, a beneficio di residenti, attività economiche e ospiti del nostro litorale».

«Un’infrastruttura come il depuratore – aggiunge il primo cittadino – è un presupposto fondamentale per la qualità della vita e per la salvaguardia del territorio, ma soprattutto costituisce la base su cui questa area potrà costruire un percorso di crescita e sviluppo, con servizi più efficienti, maggiore sostenibilità e nuove opportunità per residenti e imprese».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Vergura, che sottolinea come l’apertura del cantiere rappresenti «un passaggio decisivo per dotare il territorio di infrastrutture adeguate, fondamentali per la qualità della vita e per uno sviluppo realmente sostenibile».



