Vuelta, proPal invadono Gran Via di Madrid: annullata ultima tappa

(Adnkronos) – Ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 annullata. Centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno invaso parte del percorso, nel centro di Madrid.  Jonas Vingegaard ha vinto così questa ma è stato costretto a saltare la cerimonia di premiazione. Sulla Gran Via, dove i ciclisti avrebbero dovuto transitare più volte, i manifestanti hanno abbattuto le transenne e hanno marciato sulla strada, alcuni intonando slogan per il boicottaggio di Israele. Il gruppo dei ciclisti si è dovuto fermare.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Settembre 2025

