Vuelta di Spagna, oggi nona tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna. Oggi, domenica 30 agosto, si corre la nona frazione della corsa a tappe spagnola, prima del giorno di riposo per il gruppo. La tappa numero 9, lunga 187,4 chilometri, sarà la Vila Joiosa/Villajoyosa-Alto de Aitana.Costa Blanca, con un dislivello di 4940 metri che potrebbe fare selezione e dare una vera svolta alla classifica generale. In maglia rossa c'è Enric Mas, diventato leader dopo il clamoroso ritiro di Tadej Pogacar (LEGGI L'ARTICOLO). Ecco orario, percorso e dove vedere la nona tappa della Vuelta in tv e streaming. Qual è il percorso della nona tappa della Vuelta di Spagna? La tappa entrerà subito nel vivo con la scalata al Puerto de Trabena, salita di seconda categoria lunga 7,2 chilometri e caratterizzata da una pendenza media del 5,4%. Dopo una fase contraddistinta da continui saliscendi, i corridori arriveranno al punto decisivo della giornata. Superato il Puerto de Benifallim, seconda categoria di 4,8 chilometri con pendenza media al 5,9%, la successiva discesa condurrà il gruppo ai piedi dell’ultima e più impegnativa ascesa: l’Alto de Aitana. La salita, classificata di prima categoria, misura 21,9 chilometri e presenta una pendenza media del 5,8%, che si fa però molto più severa nel tratto conclusivo. La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La nona tappa partirà alle 12.26 per finire alle 17.14.

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Pubblicato il 30 Agosto 2026