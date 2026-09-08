Vuelta di Spagna, oggi 16esima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, martedì 8 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 16esima frazione, la Cortegana-La Rábida, Palos de la Frontera di 181,1 chilometri. La frazione prevede una prima parte ondulata con i corridori che affrontano numerosi saliscendi e una seconda totalmente pianeggiante. Non sono previsti Gpm che assegnano punti per la conquista della maglia a pois. Qual è il percorso della tappa 16 della Vuelta? La frazione odierna misura 181,1 chilometri e non presenta particolari difficoltà altimetriche. Dopo la partenza da Cortegana, i corridori affronteranno una salita breve prima di arrivare a Fuenteheridos al chilometro 22. Dopodiché scenderanno passando per Aracena e proseguiranno verso le miniere di Riotinto. Al chilometro 111 inizia la parte più pianeggiante della giornata, con lo sprint intermedio a Villarrasa al chilometro 114,5 della tappa. Dopo una breve salita e una successiva discesa a Lucena del Puerto, i corridori affronteranno la parte finale della tappa su un terreno ondulato che passerà per Moguer e Palos de la Frontera prima di un possibile arrivo in volata a La Rábida. La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La 16esima tappa partirà alle 13.05 e finirà intorno alle 17.30.

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Pubblicato il 8 Settembre 2026