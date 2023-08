Vuelta di Spagna 2023, tappa di oggi Súria-Arinsal: percorso, in tv e streaming

(Adnkronos) – Terza tappa oggi, lunedì 28 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta della prima in montagna per questa edizione, da Súria ad Arinsal, per 158,5 chilometri. Prima c'è il Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9% di pendenza media), poi, dopo una breve discesa, l’arrivo in vetta verso Arinsal (8.3 km al 7.7% di pendenza media e con tre punte al 13%). L'orario di partenza è previsto per le 13.15, quello di arrivo alle 17.20 circa. Sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport 1 HD dalle ore 14.30, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Agosto 2023