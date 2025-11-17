Attualità

Volvo Island, l’isola bizzarra dove una Volvo S80 è parcheggiata da più di un decennio

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nel cuore dell’Illinois, in una vecchia miniera a cielo aperto riempita d’acqua, si trova uno degli angoli più curiosi d’America: Volvo Island, un isolotto artificiale famoso per ospitare una Volvo S80 del 2001, parcheggiata lì dal 2012.   L’isola non è frutto di un progetto urbanistico o turistico, ma nasce da un’idea piuttosto eccentrica di Scott Mann, meccanico e proprietario di officine a Ottawa, nella contea di LaSalle.  All’epoca, il sito era una vecchia miniera: con l’abbandono, il bacino è stato allagato, creando un lago artificiale. Grazie a una lingua di terra ancora emersa, Mann ha portato la sua Volvo S80 con un carro attrezzi, poi ha usato un escavatore per rimuovere la terra circostante e creare la piccola isola, isolando l’auto.  Secondo i racconti, inizialmente Mann aveva pensato di lanciare un contest per far indovinare ai curiosi come l’auto fosse finita lì, ma rinunciò per questioni di sicurezza: il lago raggiunge profondità anche di circa 12 metri, rendendo pericoloso arrivare a nuoto.   Nel 2015, Google Street View immortalò l’isola con la sua Volvo, portando la storia all’attenzione globale. Nel tempo, 'Volvo Island' è diventata una sorta di attrazione digitale: su Google Maps è segnata come luogo di interesse, con centinaia di recensioni, spesso ironiche o divertite.  Nonostante gli anni passino, la Volvo S80 sembra resistere: le immagini su Street View mostrano che la vettura è ancora lì, esposta agli agenti atmosferici, ma relativamente intatta.  Mann ha valutato di proteggere la carrozzeria o usare l’isola come spazio pubblicitario, ma ha deciso di mantenere tutto com’è, preservando l’autenticità del gesto.  Intanto, l’isola continua a essere un punto di fascino per curiosi, appassionati di automobili e utenti di Google Maps, che la visitano virtualmente o la segnalano nelle proprie gite. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Regionali. Parla Luca Zaia: “Stefani in gamba, orgoglioso dei miei veneti. Vannacci? Conosce le regole della Lega”

10 minuti fa

Alcaraz in dubbio per la Coppa Davis? “Voglio esserci, ma dovrò valutare”

22 minuti fa

Terremoto oggi, registrate due scosse nel Catanese

25 minuti fa

Sinner, ‘talismano’ Morandi alle Finals: “Mi hai portato fortuna”. E Spalletti lo abbraccia

42 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio